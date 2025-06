Mercato Juve Diego Coppola conteso

Il mercato della Juventus si infiamma con il nome di Diego Coppola, giovane talento del Verona e autentico gioiello del calcio italiano. Classe 2003, il difensore sta attirando l’attenzione di grandi club, tra cui i bianconeri, desiderosi di investire nel futuro. Con le sue doti fisiche e la maturità nelle letture difensive, Coppola si conferma uno dei profili più contesi della Serie A. La sua prossima mossa potrebbe segnare una svolta per il club torinese.

Coppola, il gioiello che infiamma il mercato Juve Diego Coppola, giovane difensore del Verona, è tra i nomi caldi del mercato Juve. Il centrale classe 2003, forte fisicamente e abile nelle letture difensive, si è imposto come uno dei prospetti piĂą interessanti della Serie A. La Juventus vede in lui

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

La Juventus segue con attenzione Diego Coppola del Verona Come riporta L’Arena, i bianconeri preparano l’assalto al difensore azzurro, fresco della chiamata del CT Spalletti Si punta a chiudere per una cifra che si aggira sui 15 milioni totali #J Partecipa alla discussione

Chi è Diego Coppola, lo studente modello del Verona che Spalletti ha scelto per stanare Haaland - Esordirà con l'Italia, a 21 anni, Diego Coppola che avrà il compito di duellare con Erling Haaland, l'uomo più temuto della Norvegia, avversario principe ... Si legge su fanpage.it

Juventus, la lista degli acquisti per la difesa: tra i candidati c'è anche Coppola - Comolli e Tudor stanno iniziando a disegnare la nuova Juventus, dal calciomercato dovrebbe arrivare qualche novità anche in difesa ... Segnala it.blastingnews.com

Addio Juventus: assegno da 30 milioni e futuro in Premier League | CM.IT - Strada in salita per la Juventus sul mercato: offensiva dalla Premier League e offerta da circa 30 milioni di euro ... Da calciomercato.it

Juventus Hellas: Diego Coppola osservato speciale \ FcmNewsSport