Mercato Juve | Allegri punta un altro obiettivo bianconero Il Milan può inserirsi nella corsa e piazzare il super colpo in estate ultime

Mercato Juve: Allegri vuole un altro obiettivo bianconero. Il Milan può inserirsi nella corsa e piazzare il colpaccio in estate, ultime. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe messo nel mirino Kim Min-Jae, difensore centrale del Bayern Monaco, attualmente considerato tra i possibili partenti del club tedesco. Il profilo del sudcoreano piace molto alla dirigenza rossonera, che lo conosce bene per l'esperienza dominante in Serie A con la maglia del Napoli nella stagione 2022-2023, culminata con la conquista dello Scudetto. Al momento si tratterebbe solo di una suggestione, ma non è da escludere che nelle prossime settimane possano esserci contatti più concreti tra le parti.