Mercato | il Napoli vuole Lookman l’Inter pensa a Hojlund

Dopo aver festeggiato lo scudetto e confermato Conte in panchina, il Napoli si prepara a rinforzare la rosa per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Con trattative in corso e suggestioni di grandi colpi di mercato, il club partenopeo punta a restare protagonista sia in Italia sia in Europa. Tra le possibili new entry spiccano Lookman e Hojlund, nomi caldi che potrebbero trasformare il campo e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione. E’ alle battute finali la trattativa con l’ Al Hilal per OSIMHEN, che ha già accettato la proposta del club saudita, che ora deve soltanto pagare al Napoli la clausola rescissoria valida per le società estere, che ammonta a 75 milioni di euro. Finora la dirigenza della squadra araba ne ha offerti 70 ma è lecito pensare che un accordo verrà trovato. Incassati questi soldi e potendo contare anche su quelli avuti a suo tempo dal Paris SG per Kvaratskhelia, il presidente De Laurentiis andrà a fare acquisti e l’ultima voce lo vuole fortemente interessato a LOOKMAN dell’Atalanta, per il quale la Dea chiede 50 milioni, forte anche dell’interessamento di alcuni club inglesi che hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino dell’angolo-nigeriano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

