Mercatino di Stellata grande occasione per il volontariato locale

Il mercatino di Stellata rappresenta un’occasione imperdibile per il volontariato locale, un momento di aggregazione e solidarietà che anima il cuore del borgo. In una domenica ricca di eventi, tra storia, cultura e tradizione, questa grande fiera porta nel paese circa 250 espositori pronti a offrire oggetti unici e preziosi. Un appuntamento da non perdere, dove ogni acquisto contribuisce a sostenere la comunità e a preservare il patrimonio locale.

Il mercatino di Stellata non poteva tornare in una domenica più ricca di appuntamenti per il piccolo borgo storico. Nella settimana in cui la Rocca Possente, patrimonio Unesco, torna ad essere visitabile, Stellata si colorerà ancora una volta dei circa 250 banchi di espositori, che presenteranno dalle prime ore del mattino e fino al tardo pomeriggio i loro prodotti: oggetti di collezionismo (dischi, libri, fumetti ecc.), dell’ antiquariato e dell’ artigianato locale, ed inoltre suppellettili e articoli per la casa, che meritano una seconda vita. Secondo una sana politica del “ riuso ”. In una piazza Curiel rimessa a nuovo, dopo i lavori di sostituzione delle lastre che si erano usurate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

