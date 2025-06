Merate botte a un ragazzino per venti euro

Un episodio inquietante scuote Merate: un diciassettenne, ritornando a casa di notte, è stato brutalmente aggredito da due sconosciuti vicino al Parco delle Piramidi. La rapina, avvenuta tra il centro e Sartirana, ha lasciato tutti sgomenti. La violenza gratuita e l’aggressione in un’area apparentemente tranquilla evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza dei giovani. È fondamentale restare vigili e uniti per contrastare questi atti di microcriminalità.

Aggredito in strada di notte per una ventina di euro. Un diciassettenne è stato assalito a Merate da due sconosciuti che lo hanno rapinato. Il giovane stava tornando a casa a piedi. Vicino al Parco delle Piramidi, tra il centro di Merate e la frazione di Sartirana, è stato fermato e picchiato da due individui scesi da un’auto che gli hanno preso tutto il contante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merate, botte a un ragazzino per venti euro

