Meningite a Codogno ricoverata studentessa di 15 anni | scatta la profilassi per i compagni di classe

Una giovane studentessa di 15 anni a Codogno è stata ricoverata per meningite, mentre le autorità sanitarie hanno avviato la profilassi per i compagni di classe. Trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, le sue condizioni sembrano in miglioramento. La vicenda ha acceso l’attenzione sulla rapida reattività delle strutture sanitarie e sulla necessità di vigilare sulla salute dei più giovani. Continua a leggere per aggiornamenti e approfondimenti.

Le condizioni della ragazza, trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano, sarebbero in miglioramento. La studentessa si era presentata al Pronto soccorso di Codogno (Lodi) su indicazione del medico di base. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Codogno Studentessa Meningite Ricoverata

