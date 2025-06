' Memorie | la processione fiorita di corpus domini negli anni ' 60' a Crespina

Ricordare la processione fiorita di Corpus Domini negli anni ’60 a Crespina è come rivivere un pezzo di storia locale, fatto di tradizioni, fede e comunità. Un’occasione unica per condividere ricordi ed emozioni, arricchiti da filmati d’epoca che ci trasportano nel cuore di quella festa speciale. Un viaggio nel passato che rafforza il senso di appartenenza e celebra le radici della nostra comunità. Unisciti a noi e rivivi quei momenti indimenticabili!

La festa del Corpus Domini, la Prima Comunione e la Processione fiorita negli anni ‘60 a Crespina. Un incontro per condividere ricordi ed esperienze su questa importante giornata di festa. Con la proiezione di filmini originali degli anni ‘60 della processione fiorita. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - 'Memorie: la processione fiorita di corpus domini negli anni '60' a Crespina

Corpus Domini 1963 - processione fiorita - Crespina