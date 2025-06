Memorial Vincenzo Lapomarda | torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini

Il Memorial Vincenzo Lapomarda al Centro Sportivo Ambrosini è molto più di un semplice torneo giovanile: è un omaggio sentito a un uomo che ha dedicato la vita ai giovani e al calcio. Ricordo vivo di un mister baffuto, affettuoso e appassionato, che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti. Oggi, sotto gli occhi dei giovani atleti, si rinnova il suo spirito e la sua passione.

Il tempo passa, ma il ricordo di quel mister baffuto non sbiadisce. Perché Vincenzo Lapomarda, oltre a essere un allenatore abituato a lavorare con i giovani e un grande appassionato di calcio, era anche capace di farsi voler bene. Lapomarda, classe 1947, è morto nel giugno 2014. Il figlio Gianpiero da sei anni allestisce un Memorial dedicato a suo padre. Il torneo, riservato alla categoria giovanissimi Under 14, è in programma oggi al Centro sportivo Ambrosini di via Solferino. Alle 9.30 si troveranno di fronte Ges e Casatese. Un’ora più tardi sarà il turno di Monza e Casati Arcore. Nel pomeriggio la finalina di consolazione alle 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Memorial Vincenzo Lapomarda: torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini

In questa notizia si parla di: Lapomarda Memorial Vincenzo Torneo

Memorial Vincenzo Lapomarda: torneo giovanile al Centro sportivo Ambrosini - Il Memorial Lapomarda celebra l'eredità di un allenatore amato con un torneo Under 14 al Centro sportivo Ambrosini. Lo riporta sport.quotidiano.net

Giovani promesse in campo per il cuore di Monza: torna il Memorial Vincenzo Lapomarda - AC Monza e Casati Arcore. Sarà presentato giovedì 5 giugno alle ore 12.00 il 6° Memorial Vincenzo Lapomarda, torneo calcistico giovanile che andrà in scena due giorni dopo, sabato 7 giugno ... Lo riporta mbnews.it

Memorial Lapomarda, viva il fairplay - Perché, nel voler ricordare Vincenzo ... 1988-1989, Lapomarda, nato nel 1947 e morto nel 2014, vinse il campionato e conquistò la promozione in Seconda categoria. Il Memorial è riservato ... ilgiorno.it scrive

6º Memorial Vincenzo Lapomarda per la Ges Monza