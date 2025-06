meloni milei ecco il patto di amicizia tra italia e argentina

L’amicizia tra Italia e Argentina si rafforza con un patto strategico tra Meloni e Milei. Dalla motosega alle trivelle, due leader uniscono le forze per il settore energetico: un accordo tra Eni e Ypf, con l’obiettivo di valorizzare il prezioso gas di Vaca Muerta. Un passo deciso per garantire autonomia e crescita, simbolo di un sodalizio che promette di cambiare gli scenari energetici dei due Paesi.

Dalla motosega alle trivelle. Javier Milei, presidente dell'Argentina e amico di Giorgia Meloni, arriva a Roma per l'accordo sull'energia tra la Ypf, compagnia posseduta al 51% dal governo di Buenos Aires, e l'Eni, il cui 32% è in mano al Tesoro. Un'intesa per il gas, e tanto: quello del progetto «Argentina Lng», estratto mediante il fracking, la fratturazione delle rocce contenenti idrocarburi, nel grande giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia. Che poi sarà liquefatto su due enormi unità galleggianti al largo della costa del Río Negro. Vista la distanza, non è previsto che questo Gnl arrivi in Italia.