Meloni azzera la sinistra | Mentre loro parlano di isolamento

Meloni azzera la sinistra, mentre loro si concentrano sull'isolamento. La premier sottolinea con orgoglio che l'Italia, grazie al suo operato, si sta rafforzando come protagonista nel panorama internazionale. In un contesto di sfide globali, Meloni ribadisce che il nostro Paese non è mai stato così attivo e riconosciuto all'estero. "Tutto si può dire fuorché che l’Italia sia isolata", afferma con determinazione, chiudendo con una chiara chiamata alla fiducia nel futuro nazionale.

"Mentre qualcuno a sinistra parla di ' isolamento ', noi continuiamo a lavorare per rafforzare il ruolo dell'Italia nel mondo. Una grande Nazione, a cui vogliamo restituire il posto da protagonista che merita": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post sui social a corredo di un filmato che riprende alcune sue recenti dichiarazioni sulla politica estera dell'attuale governo. "Tutto si può dire fuorché che l'Italia sia isolata - dice Meloni nel filmato, che riprende un momento del suo discorso all'evento organizzato dal quotidiano La Verità - piuttosto credo che l'Italia abbia ritrovato un suo protagonismo e che lo abbia fatto con l'autorevolezza e la franchezza che secondo me le devono essere proprie.

