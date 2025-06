Mella Juve non solo Yeremay! Madama pensa anche a quel giocatore per rinforzare l’attacco del futuro Può arrivare in una maxi operazione! Il punto

La Juventus non si ferma solo a Yeremay Madama: mira anche a rafforzare l'attacco del futuro con un colpo di grande impatto. Tra i nomi caldi c’è David Mella, giovane talento del Deportivo La Coruna, che potrebbe arrivare in una maxi operazione di mercato. La strategia della società bianconera è chiara: puntare sui giovani promettenti per sostenere il prossimo ciclo vincente. Il calciomercato Juventus si prepara a stupire ancora.

Mella Juve, l’attaccante del Deportivo La Coruna è un nome che piace ai bianconeri! Si studia una maxi operazione in entrata: il punto della situazione. Il calciomercato Juve presta grande attenzione a un talento del Deportivo La Coruna per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto asserito dal quotidiano spagnolo AS, i bianconeri sono vigili su David Mella. La società bianconera valuta la possibilità che il cartellino del casse 2005 venga acquisito insieme a quello di Yeremay Hernandez, aprendo così a una possibile maxi trattativa con il club galiziano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com