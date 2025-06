Mel Gibson è a Roma | passeggiata in centro e cena a due passi da piazza di Spagna

Spagna. La sua presenza ha conquistato i passanti, che hanno avuto l’opportunità di scoprire un lato più autentico e rilassato di questa celebrità internazionale. Mel Gibson, tra conversazioni amichevoli e sorrisi, si è lasciato coinvolgere dall’atmosfera magica della città eterna, dimostrando ancora una volta come Roma sia il luogo perfetto per incontrare star e vivere emozioni uniche. Un’uscita che rimarrà impressa nei ricordi dei fortunati presenti.

Mel Gibson a passeggio tra le strade del Centro storico di Roma. Bermuda, ciabatte e uno sguardo rilassato, l’attore e regista premio Oscar è rimasto nel cuore della Capitale anche per cena: ha scelto, infatti, il ristorante di cucina di mare “Pesciolino” in via Belsiana a due passi da Piazza di. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Mel Gibson è a Roma: passeggiata in centro e cena a due passi da piazza di Spagna

