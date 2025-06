Medioriente | Schlein a Gaza pulizia etnica governo codardo non condanna Netanyahu

In un momento di grande emergenza umanitaria, la voce di solidarietà si leva forte e chiara. Elly Schlein, dal palco di piazza San Giovanni a Roma, denuncia con coraggio le atrocità a Gaza e critica l’assenza di condanna del governo Meloni. È ora di unire le forze e chiedere giustizia, perché il silenzio non può più essere tollerato. La pace e la dignità umana devono prevalere.

Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Uniti oggi insieme in una delle piazze più belle per dire basta al massacro, basta ai crimini di Netanyahu. A Gaza è in corso una pulizia etnica, non lo possiamo accettare: è in corso una pulizia etnica. Il governo Meloni, codardo, non è riuscito a esprimere una condanna”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco di piazza San Giovanni a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Schlein, a Gaza pulizia etnica, governo codardo non condanna Netanyahu

In questa notizia si parla di: Pulizia Etnica Schlein Gaza

