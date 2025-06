Medio Oriente 22 palestinesi morti nei raid e scontri con Israele Lo riferisce la Wafa

La tensione nel Medio Oriente si accende ancora di più: secondo l'agenzia palestinese Wafa, nelle prime ore di oggi sono state registrate 22 vittime tra palestinesi, tra bombardamenti e scontri con le forze israeliane in Gaza. Un bilancio drammatico che evidenzia quanto la situazione resti fragile e complessa, lasciando dietro di sé un’onda di dolore e preoccupazione per il futuro della regione. È fondamentale seguire con attenzione gli sviluppi di questa crisi sempre più critica.

Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa. Sono 12 le vittime e più di 40 i feriti nel bombardamento che ha colpito tende per sfollati a ovest di Khan Yunis, tra cui quattro membri di una famiglia, padre, madre e i loro due figli. Sette le vittime di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Medio Oriente, 22 palestinesi morti nei raid e scontri con Israele. Lo riferisce la Wafa

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Scontri Riferisce Wafa Medio

Medio Oriente, 22 palestinesi morti nei raid e scontri con Israele. Lo riferisce la Wafa - Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo ... Scrive msn.com

Wafa, 22 palestinesi morti in raid e scontri con Israele in diverse zone della Striscia di Gaza - Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo dell'ostaggio thailandese Pinta Nattapong in un'operazione speciale dell'Idf e dello Shin Bet. Lo ha annunciato l'ufficio del primo ministro, riporta Tim ... Segnala ansa.it

Wafa, 'pesanti scontri tra uomini armati e l'Idf a Jenin' - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce di pesanti scontri tra uomini armati e truppe israeliane nella città di Jenin, in Cisgiordania. Testimoni hanno detto che ulteriori rinforzi ... Come scrive quotidiano.net

The Lost Million | Mystery, Suspense & Secrets Unfolded | Full Audiobook