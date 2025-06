Medici di base | 27 visite al giorno 10 ore di lavoro Il sondaggio fra i professionisti pontini

Nel cuore della vita dei medici di famiglia pontini emerge un quadro sorprendente: 27 visite al giorno, 10 ore di impegno quotidiano, tutto in momenti di apparente normalità. Un impegno incessante che rivela la complessità e la dedizione di chi garantisce assistenza a 1000-1500 pazienti. Questa realtà ci invita a riflettere sul valore e sulle sfide quotidiane di un ruolo fondamentale per la salute pubblica, spesso invisibile ma imprescindibile.

Dieci- unidici ore quotidiane di lavoro, 27 persone visitate in media al giorno. E tutto questo in periodi "ordinari", lontani da emergenze o picchi influenzali. E' la vita di un medico di medicina generale con 1000-1500 assistiti. Medici di famiglia, il carico di lavoro quotidiano Il dato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Medici di base: 27 visite al giorno, 10 ore di lavoro. Il sondaggio fra i professionisti pontini

In questa notizia si parla di: Lavoro Medici Giorno Base

