Medici aggrediti negli ospedali di Roma almeno 130 casi nel 2024 | Molti non denunciano

Insultati e picchiati, tanto da riportare danni fisici importanti. Nel 2024 è successo ad almeno 130 medici nel territorio di Roma e provincia. Un numero importante, ma che potrebbe essere, in realtà , molto più alto. In quanto, come ricorda il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Medici aggrediti negli ospedali di Roma, almeno 130 casi nel 2024: "Molti non denunciano"

