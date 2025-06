Mediaset ha deciso così Isola dei famosi clamoroso | la notizia è uscita adesso Il pubblico non se lo aspettava

Mediaset ha deciso di rivoluzionare l’Isola dei Famosi, uno dei reality più amati della televisione italiana, con una mossa clamorosa e inaspettata. A un mese dal debutto, i dati Auditel mostrano una realtà difficile da ignorare: numeri in calo e un pubblico sempre meno coinvolto. La domanda ora sorge spontanea: quali sorprese ci riserverà questa nuova stagione? La risposta potrebbe cambiare il destino del programma e le attese degli appassionati.

A un mese esatto dal debutto della nuova edizione, la situazione per uno dei reality storici della televisione italiana si fa sempre più complicata. Parliamo dell' Isola dei Famosi, ovviamente. Nonostante gli sforzi di produzione e un cast annunciato come "dirompente", il pubblico non ha risposto come sperato. I dati Auditel dell'ultima puntata sono impietosi: appena un milione e 728 mila spettatori, per uno share del 13,30%. Numeri che segnano un progressivo calo rispetto alle prime settimane e che stanno facendo scattare più di un campanello d'allarme nei piani alti di Cologno Monzese. Il problema, però, non è solo l'audience.