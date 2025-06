MCU Rumour | Bella Ramsey pronta per un grande ruolo?

L’ultimo rumor suggerisce che Bella Ramsey, protagonista indiscussa di Game of Thrones e del celebre The Last of Us, sia pronta a fare il grande salto nel Marvel Cinematic Universe. Con il suo talento e carisma inconfondibili, potrebbe essere la nuova star che darà una svolta alle produzioni Marvel. Ma qual è il ruolo che potrebbe interpretare? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un’attesa che si fa sempre più emozionante.

L'astro nascente Bella Ramsey sembra pronta per entrare nel mastodontico MCU dalla porta principale? Scopriamo il rumour di giornata. Dopo aver fatto il suo esordio ufficiale nella serie di successo Game of Thrones ed aver ottenuto uno dei ruoli principali nell'adattamento televisivo del videogame The Last of Us, la lanciatissima Bella Ramsey potrebbe aver preso la strada dei grandi blockbusters hollywoodiani, direzione Marvel Studios. L'ultimo rumour di giornata arriva dal solito My Time To Shine Hello. Il famoso insider si è limitato a riferire che la giovane attrice sarebbe stata presa di mira da Kevin Feige in persona, senza quindi riuscire a svelare per quale ruolo.

