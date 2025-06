Mbappé | Vittoria della Champions del PSG? La cosa non mi tocca felice per loro

Kylian Mbappé, dopo aver assistito alla storica vittoria di Champions League del PSG, ha condiviso le sue emozioni senza alcun rimpianto per il passato. La sua sincerità e maturità emergono forte, dimostrando come il successo di un club possa essere condiviso anche a distanza. Eppure, nel cuore di molti tifosi, si chiede: cosa riserva il futuro per questa stella del calcio?

Kylian Mbappé parla della vittoria di Champions League da parte del PSG dopo il suo addio: ecco le parole del francese del Real Madrid Kylian Mbappé ha rotto il silenzio dopo la storica vittoria in Champions League del PSG, assicurando di non provare alcun rimpianto per il suo trasferimento al Real Madrid. Nonostante il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mbappé: «Vittoria della Champions del PSG? La cosa non mi tocca, felice per loro»

