Mbappé | Era destino che il Psg dovesse vincere la Champions senza di me non ho rimpianti

Kylian Mbappé si presenta con una consapevolezza ferma e un pizzico di rassegnazione, ma senza rimpianti. Il destino del PSG sembra tracciato, e la sua partecipazione non è più nelle sue mani. Questa mattina, il campione francese ha parlato della finale persa e della prossima sfida contro la Germania, mostrando ancora una volta il suo spirito combattivo. Ecco cosa ha dichiarato nel dettaglio: «Ero in Marocco, a Marrakech, ho visto...»

Kylian Mbappé si è presentato in conferenza stampa questa mattina per presentare la sfida alla Germania, valida per la finale del terzo posto della Nations League dopo la sconfitta con esito quasi tennistico (5-4) contro la Spagna di un incredibile – ormai non è già più notizia – Lamine Yamal. Mbappé: «Ho visto la finale del Psg in Marocco, meritavano di vincere». Di seguito quanto dichiarato dal francese: « Ero in Marocco, a Marrakech, ho visto la partita al Fairmont (hotel ndr). C’eravamo io, mio??cugino, la tv era grande. Più seriamente, se lo meritano, hanno avuto così tanti anni in cui hanno faticato, ho conosciuto le diverse fasi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it