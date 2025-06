Mbappé commenta la finale di Champions | Non ricordo una partita così importante vinta 5-0 non provo amarezza

Kylian Mbappé, protagonista di una stagione intensa tra successi e delusioni, ha commentato la recente finale di Champions League tra PSG e Inter. Nonostante il risultato schiacciante di 5-0, il suo atteggiamento è stato incredibilmente maturo: non prova amarezza, ma riconosce l’importanza di questa esperienza. La vittoria sfumata rimane un sogno da concretizzare, alimentando ancora di più la sua determinazione. Per lui, il traguardo è solo rimandato...

