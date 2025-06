Mbappé commenta la finale di Champions | Non ricordo una finale così importante vinta 5-0 non provo amarezza

Kylian Mbappé ha condiviso le sue emozioni dopo la sorprendente finale di Champions League, una delle più imponenti di sempre con un risultato di 5-0. Nonostante l’amarezza di non aver potuto partecipare sul campo, il suo rispetto per il trionfo del PSG è evidente. La partita rimarrà impressa nella storia e nel cuore di tutti gli appassionati di calcio. Per ora, il sogno di alzare la coppa si rimanda al prossimo anno, alimentando nuove speranze e ambizioni.

Kylian Mbappé ha commentato la finale di Champions League tra PSG e Inter. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Era andato a Madrid per vincere la Champions, ma quest’anno Kylian Mbappé ha dovuto assistere dal divano al trionfo del PSG, sua ex squadra. Per il classe 1998, la vittoria del massimo torneo continentale rimarrà quindi un sogno almeno fino al prossimo anno. Il calciatore della Francia, ad ogni modo, ha preso quanto successo con filosofia, e ha commentato la vittoria dei suoi ex compagni sull’ Inter in conferenza stampa alla vigilia del match tra Francia e Germania. Le sue parole. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mbappé commenta la finale di Champions: «Non ricordo una finale così importante vinta 5-0, non provo amarezza»

Mbappé: «Era destino che il Psg dovesse vincere la Champions senza di me, non ho rimpianti» In conferenza: «Non ho nessun rimpianto, la mia storia a Parigi era finita. Mi piace essere nell'occhio del ciclone» https://ilnapolista.it/2025/06/mbappe-real-madrid Partecipa alla discussione

