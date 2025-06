Maxi rissa nella notte a Grosseto botte e bottigliate tra due gruppi Ferito ragazzo di 19 anni

Una notte di caos e violenza scuote Grosseto: una maxi rissa tra gruppi di giovani ha portato a botte, bottigliate e un ragazzo di 19 anni ferito gravemente. L’incidente, iniziato nel centro e degenerato davanti alla sala Bingo di via del Sabotino, evidenzia i crescenti problemi di sicurezza in città . La tranquilla serata si è trasformata in un incubo, lasciando tutti con il fiato sospeso: ecco cosa è successo.

Grosseto, 7 giugno 2025 – Le prime schermaglie sarebbero state in centro, la sera di giovedì. Tutto è proseguito poi davanti alla sala Bingo, in via del Sabotino, quasi alla mezzanotte. Alla fine un ragazzo di 19 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ ospedale, con diverse contusioni addosso. E’ stato la vittima della rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi grossetani che stavano trascorrendo la serata in città e un altro di giovani nordafricani, che vivono nello stabile abbandonato in via Aurelia Nord. Ad affrontarsi nel parcheggio di fronte al supermercato sono stati una quarantina di giovani: prima botte e spintoni con il personale della Award Security che si occupa della sicurezza del locale è intervenuto per tentare di riportare la calma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi rissa nella notte a Grosseto, botte e bottigliate tra due gruppi. Ferito ragazzo di 19 anni

In questa notizia si parla di: Rissa Grosseto Ragazzo Anni

Maxi rissa nella notte a Grosseto, botte e bottigliate tra due gruppi. Ferito ragazzo di 19 anni - Ad affrontarsi nel parcheggio di fronte al supermercato sono stati una quarantina di giovani. L’episodio in via del Sabotino: trovati coltelli e una mazza ... Come scrive lanazione.it

Cerca di sedare una rissa, lo prendono a pugni - La violenta lite è avvenuta qualche giorno fa al circolo Arci di Balignano. Il ragazzo 30enne ha riportato la frattura del naso e di un dente. . Lo riporta msn.com

Ragazzo di 18 anni in coma dopo una rissa: operato nella notte per emorragia cerebrale - Prato, 25 maggio 2025 – Notte di paura in centro storico a Prato durante la movida del sabato sera. Un giovane di 18 anni di Campi Bisenzio è stato colpito intorno alle 23, da un coetaneo durante una ... Lo riporta msn.com

rissa in metropolitana Milano, ladro beccato a rubare, parte 2 sul mio canale o in descrizione qui