Maxi rissa a Ceccano | coinvolte più di 10 persone Due giovani in ospedale

Una notte di tensione a Ceccano, dove una maxi rissa ha coinvolto oltre dieci persone, lasciando due giovani in ospedale. Il caos si è scatenato in Piazzale Europa, tra adolescenti del posto e ragazzi provenienti da Frosinone, proprio mentre si svolgevano le celebrazioni della festa locale. Una scena di violenza che scuote la tranquillità della comunità, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo dei momenti di aggregazione giovanile.

Caos nella notte in Piazzale Europa a Ceccano. Un gruppo di giovani, sembrerebbe provenienti da Frosinone, ha aggredito degli adolescenti del posto. È successo nella zona di Santa Maria a Fiume, dove attualmente sono allestite le giostre per la festa del paese. Presenti almeno 50 giovani, molti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Maxi rissa a Ceccano: coinvolte più di 10 persone. Due giovani in ospedale

