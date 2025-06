Maxi rissa a Ceccano | coinvolte più di 10 persone Due giovani in ospedale

Una notte di tensione e paura scuote Ceccano, dove una maxi rissa coinvolgendo oltre dieci persone ha scatenato il caos in Piazzale Europa. La violenza, avvenuta tra gruppi di giovani, ha portato due adolescenti in ospedale e ha lasciato la comunità sconvolta. Un episodio che sottolinea l’urgenza di interventi per garantire sicurezza e tranquillità nel cuore della città.

Caos nella notte in Piazzale Europa a Ceccano. Un gruppo di giovani, sembrerebbe provenienti da Frosinone, ha aggredito degli adolescenti del posto. È successo nella zona di Santa Maria a Fiume, dove attualmente sono allestite le giostre per la festa del paese. Presenti almeno 50 giovani, molti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Maxi rissa a Ceccano: coinvolte più di 10 persone. Due giovani in ospedale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Maxi Rissa Ceccano Coinvolte 10 Persone Due Giovani Ospedale

Ceccano, conclusa con grande entusiasmo la Terza Edizione del Concorso Giovani Chef ciociari - Si è conclusa con successo la Terza Edizione del Concorso Giovani Chef Ciociari, un evento che ha raccolto il caloroso entusiasmo di partecipanti e spettatori.

Rissa, feriti e furti: una serata da incubo in piazzale Europa - Aggressioni, botte, furti. Una serata da incubo ieri sera a Ceccano dove in piazzale Europa si sono vissuti momenti di panico. Un gruppo di giovani, sembra provenienti da Frosinone, ha scatenato un pa ... Da ciociariaoggi.it

Ceccano – Rissa tra giovani nell’area giostre, coinvolti anche i genitori: immagini al vaglio dei carabinieri - Ceccano – Intorno alle ore 23:00 di ieri sera, venerdì 6 giugno, una segnalazione ha allertato le Forze dell’ordine per una rissa scoppiata in via Santa Maria Fiume, nei pressi dell’area allestita per ... Scrive informazione.it

Maxi rissa in corso Italia, spuntano due nuovi video: arresti convalidati ma i giovani tornano in libertà - Fissato il processo per il prossimo 11 giugno. I carabinieri dai filmati potrebbero far scattate nuove accuse. La folla lancia pietre e bottiglie contro le ... Secondo ilsecoloxix.it

ETG 28 Aprile