Maxi impianto fotovoltaico a Montecastrilli Stefano Bandecchi insiste | Bloccare questo scempio

Il dibattito sui maxi impianti fotovoltaici in Italia si fa sempre più acceso, specialmente quando si tratta di salvaguardare il territorio e la salute dei cittadini. Stefano Bandecchi, con fermezza, chiede di bloccare un progetto a Montecastrilli, denunciando procedure troppo affrettate e prive di trasparenza. La sua voce si aggiunge a quella di chi difende con passione il patrimonio ambientale del nostro Paese, sottolineando l’importanza di decisioni responsabili e sostenibili.

"Mi aspetto l'immediata sospensione dell'autorizzazione, impropriamente e avventatamente rilasciata, seguendo mezzucci che di politica non hanno niente e offendono la tutela e la salvaguardia della cittadinanza tutta". È uno dei passaggi della lettera con cui il presidente della Provincia di.

