Maxi cantiere e polemiche | Manca programmazione I ritardi erano noti da mesi

Il maxi cantiere di riqualificazione in piazza del Popolo e via Conti continua a essere al centro di polemiche e critiche, evidenziando una grave mancanza di programmazione. I ritardi, pur noti da mesi, sembrano mettere in discussione l’efficienza delle amministrazioni coinvolte. La situazione si fa sempre più tesa, e Filo Rosso non perde occasione per ricordare che, senza un intervento adeguato, il progetto rischia di restare irrisolto ancora a lungo.

Il maxicantiere ha bisogno ancora di tempo. E non poco. L'annuncio del sindaco Giglioli e dell'assessore Greco finisce sotto il fuoco di Filo Rosso che non fa sconti. "L'annuncio dell'ennesimo ritardo nei lavori di riqualificazione in piazza del Popolo e via Conti, è quasi un insulto all'intelligenza dei cittadini – attacca Veronica Bagni –. Da settimane era evidente a chiunque frequenti il centro storico che il cronoprogramma promesso dall'amministrazione (conclusione entro il 20 giugno) fosse pura fantasia. Bastava affacciarsi sui cantieri per notare la lentezza con cui i lavori procedevano, le continue giornate di inattività e l'apparente assenza di una direzione operativa concreta".

