Max Giusti e il preserale tripartito con Scotti e Bonolis su Canale 5

Max Giusti si prepara a conquistare il preserale di Canale 5, in una sfida all’ultimo colpo con Gerry Scotti e Paolo Bonolis. La sua recente esclusiva Mediaset apre nuove entusiasmanti prospettive: un programma tripartito che potrebbe rivoluzionare le abitudini televisive degli italiani. Ma quali sorprese ci riserverà questa collaborazione? La risposta tra poche settimane, quando il game show prenderà vita, portando freschezza e competizione nel pomeriggio del primo canale.

Max Giusti, fresco di esclusiva con Mediaset, è sempre più vicino al preserale di Canale 5. Dovrebbe trattarsi di un preserale tripartito GiustiScottiBonolis modulato in base all'”annosa” questione relativa all’access prime time. Con Gerry Scotti impegnato ne La Ruota della Fortuna al posto di Striscia, Max Giusti subentrerebbe al conduttore pavese durante l’impegno di quest’ultimo con il game che andrebbe in diretta concorrenza con Affari Tuoi. Ciò che non è ancora chiara è la partenza de La Ruota della Fortuna e, conseguentemente, quella di Striscia. Aprirà la stagione il tg satirico di Antonio Ricci oppure il game di Gerry Scotti? È chiaro che qualora a partire fosse La Ruota, il preserale avrebbe bisogno sin da subito di Max Giusti o Paolo Bonolis (che normalmente occupa la seconda parte della stagione in quello slot). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Max Giusti e il preserale tripartito con Scotti e Bonolis su Canale 5

