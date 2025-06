Mausoleo di Augusto storia infinita | Aprirà nel 2026 Dopo vent’anni

Dopo vent’anni di attesa, il Mausoleo di Augusto riaprirà le sue porte nel 2026, riportando alla luce un simbolo maestoso della storia romana. La leggenda di “festina lente” si riflette in questa lunga attesa, che sottolinea l’importanza di un ritorno rispettoso e ponderato a uno dei monumenti più simbolici dell’antica Roma. Un evento che promette di svelare nuovi segreti e rinnovare il legame con il passato.

"Festina lente". Sembra che la massima attribuita al primo imperatore romano, un invito ad "affrettarsi lentamente", a procedere con prudenza ma in maniera efficiente, sia stata presa troppo alla lettera o, forse, mal interpretata. Innalzato nel 28 a. C. nel Campo Marzio, tra il Pincio e il Tevere, in mezzo a un parco, il Mausoleo di Augusto è stato abbandonato per secoli a saccheggi e devastazioni, trasformato nel corso del XII dalla famiglia Colonna in roccaforte, poi in giardino, anfiteatro e sala per concerti nella seconda metà dell'800, fino a essere incluso durante il ventennio fascista nella piazza progettata da Vittorio Morpurgo, in una condizione di isolamento decontestualizzato, per poi ricadere nell'oblio per altri sessant'anni.