Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara | la cifra record

Mauro Icardi sorprende tutti pubblicando lo screenshot del conto in banca di Wanda Nara, rivelando una cifra record. Un gesto che scuote il gossip e alimenta le polemiche tra i due, finora tra i protagonisti di una delle separazioni più discusse del mondo dello spettacolo. Cosa nasconde questa mossa inaspettata? La risposta si nasconde in un capitolo ancora più intrigante di questa battaglia mediatica.

Chi lo avrebbe mai detto che tra Mauro Icardi e Wanda Nara, una delle coppie più seguite di sempre, sarebbe finita così male? Si aggiunge un capitolo nella battaglia mediatica tra il calciatore e l'ex moglie: in queste ore lui ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories lo screenshot di.

Mauro Icardi e China Suarez presto sposi. La reazione di Wanda Nara: "Un circo" - Mauro Icardi e China Suarez si preparano al grande passo verso il matrimonio, ma la reazione di Wanda Nara è tutt’altro che entusiasta.

Wanda Nara e Mauro Icardi in tribunale tra Lamborghini rosa, foto fake e frecciatina social https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/29/news/wanda_nara_mauro_icardi_separazione_lamborghini_rosa-424636273/?ref=twhl… Partecipa alla discussione

manca la parte iniziale in cui wanda nara tradisce maxi lópez con icardi che era il suo compagno di squadra e anche tutti i suoi tradimenti durante il matrimonio Partecipa alla discussione

Mauro Icardi pubblica foto del conto in banca di Wanda Nara: «Ha imparato a truffare». Le accuse di furto e i 7 milioni - Botta e risposta infuocato tra Wanda Nara e Mauro Icardi che, attraverso le loro storie Instagram, si sono scontrati duramente. Se da una parte Wanda ha accusato l'attuale fidanzata ... Da leggo.it

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: a quanto ammonta - Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex ... fanpage.it scrive

Mauro Icardi mostra il conto milionario di Wanda Nara - Mentre continua la battaglia legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara, il calciatore ha pubblicato uno screenshot accusando l'ex di avergli rubato 7 milioni di euro. Segnala tgcom24.mediaset.it