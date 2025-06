Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara | Furto di 7 milioni

Lo scandalo tra Mauro Icardi e Wanda Nara scuote il mondo del gossip. L’attaccante ha condiviso uno screenshot del conto in banca di Wanda, accusandola di aver trasferito 7 milioni di euro. Una rivelazione che mette in discussione fiducia e lealtà, e lascia tutti a chiedersi quale verità si nasconda dietro questa intricata vicenda. Rimaniamo sintonizzati per scoprire come evolverà questa delicata situazione.

Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram uno screen del conto bancario di Wanda Nara, accusandola del “furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale”. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Wanda Nara, reduce dalla sua emozionante partecipazione a Sognando.Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, aveva parlato della sua situazione sentimentale. La modella aveva smentito di aver tradito Mauro Icardi, svelando che la sua relazione con L-Gante era iniziata solamente dopo aver scoperto che il calciatore la stava tradendo con China Suarez, sua attuale compagna. Icardi ha replicato su Instagram, accusando Wanda Nara di mentire e di aver fatto di tutto per vendicarsi di China Suarez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: “Furto di 7 milioni”

In questa notizia si parla di: Mauro Conto Nara Icardi

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: a quanto ammonta - Una controversia che scuote il mondo dello spettacolo e dello sport, con accuse esplosive e contorni ancora da chiarire.

Mauro Icardi pubblica foto del conto in banca di Wanda Nara: «Ha imparato a truffare». Le accuse di furto e i 7 milioni - Botta e risposta infuocato tra Wanda Nara e Mauro Icardi che, attraverso le loro storie Instagram, si sono scontrati duramente. Se da una parte Wanda ha accusato l'attuale fidanzata ... Lo riporta leggo.it

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: a quanto ammonta - Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex ... Da fanpage.it

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: la cifra record - Il calciatore accusa apertamente di furto l'ex compagna: "7 milioni di euro trasferiti sul suo conto personale" ... Riporta today.it