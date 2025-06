Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara | a quanto ammonta

Una controversia che scuote il mondo dello spettacolo e dello sport, con accuse esplosive e contorni ancora da chiarire. Mauro Icardi ha condiviso su Instagram uno screenshot del conto di Wanda Nara, rivelando un presunto furto di 7 milioni di euro. Un episodio che alimenta il confronto tra i due, lasciando il pubblico sospeso e in attesa di sviluppi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex moglie, accusandola di un "furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Conto Mauro Icardi Banca

Mauro Icardi pubblica la foto del conto in banca di Wanda Nara: a quanto ammonta - Continua la battaglia legale e mediatica tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle ultime ore, il calciatore ha pubblicato nelle stories del suo profilo Instagram lo screen del conto in banca della sua ex ... Scrive fanpage.it

Wanda Nara incontra Icardi a Milano? C'è l'udienza sul patrimonio milionario - Wanda Nara potrebbe incontrare l'ex marito Mauro Icardi a Milano, in occasione dell'udienza sul patrimonio milionario da dividere prevista oggi 28 maggio 2025. Come scrive gazzetta.it

Wanda Nara e Mauro Icardi ufficialmente separati, lui alle figlie: “Manca poco per vederci” - Mauro Icardi ha ufficializzato la notizia della separazione da Wanda Nara. Il provvedimento del Tribunale di Milano è arrivato nonostante nei giorni scorsi Wanda non si sia presentata all’udienza. Segnala tgcom24.mediaset.it

Eugenia Tobal por primera vez habla de La China Suárez, su pasado, Nicolás Cabré y banca a Pampita