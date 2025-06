Mauro Icardi e Wanda Nara la guerra continua | lui pubblica il conto dell’ex e accusa lei denuncia

La guerra tra Mauro Icardi e Wanda Nara si infiamma ancora di più: lui svela il conto bancario dell'ex, accusandola di avergli sottratto 7 milioni, in un crescendo di tensione pubblica e battaglie legali. La saga continua a scuotere i loro fan e il mondo del gossip, trasformando una vicenda privata in un vero e proprio spettacolo mediatico. Ma quali saranno gli sviluppi di questa faida senza esclusione di colpi? La risposta si cela nelle prossime mosse dei protagonisti.

L’attaccante pubblica uno screenshot: ‘Mi ha sottratto 7 milioni’. La battaglia tra Mauro Icardi e Wanda Nara si è trasformata in un conflitto senza esclusione di colpi. Da mesi i due ex coniugi si affrontano su più fronti: economico, legale e soprattutto familiare. In una narrazione ormai pubblica, tra accuse incrociate e recriminazioni feroci, l’attaccante del Galatasaray ha rilanciato in modo clamoroso: pubblicando lo screenshot del conto bancario di Wanda Nara, con la cifra di oltre 7 milioni di euro, sostenendo che gli siano stati sottratti senza consenso. Il fronte giudiziario: accuse di “furto” e scontro sulla custodia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it