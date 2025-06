Mauro Icardi contro Wanda Nara su Instagram | pubblica il suo conto in banca e l’accusa di furto

La rivalità tra Mauro Icardi e Wanda Nara si infiamma ancora di più: questa volta, il calciatore ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, pubblicando lo screenshot del conto bancario dell’ex moglie e accusandola di aver rubato 7 milioni di euro. Un conflitto che tiene banco e alimenta il gossip, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa bolle davvero in pentola? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Continua la guerra a distanza fra Wanda Nara e Mauro Icardi, fra accuse e colpi di scena. Questa volta a parlare è il calciatore che su Instagram ha condiviso la cifra che possiede sul suo conto bancario l’ex moglie, accusandola di furto. Mauro Icardi contro Wanda Nara. Mauro Icardi ha infatti pubblicato su Instagram uno screen del conto bancario di Wanda Nara, accusandola del “furto di 7 milioni trasferiti sul suo conto personale”. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Wanda Nara, reduce dalla sua emozionante partecipazione a Sognando.Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, aveva parlato della sua situazione sentimentale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mauro Icardi contro Wanda Nara su Instagram: pubblica il suo conto in banca e l’accusa di furto

