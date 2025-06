Mauro Corona si prepara per riprendere la patente | In questi giorni ho gli esami

Mauro Corona si prepara a riottenere la patente, ma il suo passato è stato segnato da avventure estreme e momenti di sconforto. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato come negli anni giovanili fosse arrivato a bere in modo compulsivo, affrontando periodi difficili con coraggio e determinazione. Ora, con la stessa tenacia, si sta rialzando: perché ogni nuovo inizio nasce dalla volontà di superare il passato e guardare avanti.

«Sono ancora vivo. Ma ci sono stati anni in cui sono arrivato a scolarmi da solo una intera bottiglia di whisky al giorno dopo essermi fatto dodici birre e un litro di vino. Dai venti ai ventotto anni, quasi tutti i giorni così», ha confessato in un'intervista a Il Corriere della Sera. Mauro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Mauro Corona si prepara per riprendere la patente: «In questi giorni ho gli esami»

