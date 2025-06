Maturità 2025 voto in condotta decisivo per l’ammissione PCTO e prove INVALSI tra i requisiti obbligatori

Con soli dieci giorni all’Esame di Stato 2025, studenti, insegnanti e famiglie si interrogano sulle novità in arrivo. Il voto in condotta diventa decisivo per l’ammissione, mentre PCTO e prove INVALSI sono requisiti obbligatori. Il Ministro Valditara promette cambiamenti, ma alcune novità sono già in vigore quest’anno. Scopriamo insieme cosa aspettarci e come prepararci al meglio per affrontare questa fase cruciale.

Circa 10 giorni all'inizio dell'Esame di Stato 2025. Mentre il Ministro Valditara promette cambiamenti per il prossimo anno, alcune novità sono già previste per quello in corso.

