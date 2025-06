Maturità 2025 parte il conto alla rovescia E Firenze celebra il rito con la proiezione in piazza di Notte prima degli esami

La maturità 2025 sta per arrivare: il conto alla rovescia è iniziato e Firenze si prepara a celebrare questo importante momento con un evento speciale. La notte prima degli esami, il 13 giugno, in piazza del Carmine, verrà proiettato un film di Brizzi, unendo gli studenti in un momento di allegria e solidarietà. Tra tensioni e speranze, i maturandi sono pronti ad affrontare il grande giorno: il primo scritto è ormai alle porte, ed è il momento di vivere questa emozionante avventura insieme.

Il 13 giugno in piazza del Carmine una proiezione speciale del film di Brizzi unirà i maturandi di tutta la città per vivere insieme l'inizio di un nuovo capitolo. Tra toto-tema e consigli degli esperti, i maturandi affrontano il rush finale. Primo scritto il 18 giugno.

