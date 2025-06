‘Maturi’ da cinquant’anni Da Vinci gli ex si ritrovano

Maturi da cinquant’anni, gli ex studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Firenze, sezione Edilizia, hanno celebrato con gioia un traguardo speciale. Un’occasione unica per rivivere ricordi, rinnovare amicizie e brindare a un mezzo secolo di successi. La festa, svoltasi in un accogliente locale di Sesto Fiorentino, ha rafforzato il valore del rapporto duraturo tra ex compagni, dimostrando che alcuni legami sono davvero indissolubili.

‘Maturi’ da cinquant’anni. Un avvenimento sicuramente da festeggiare quello del mezzo secolo dal diploma di scuola superiore e gli ex studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Firenze, sezione Edilizia, non si sono fatti sfuggire l’occasione ritrovandosi a tavola in un locale di Sesto Fiorentino. Qualcuno dei ‘maturati’ nel 1975, purtroppo, non c’è più ma tutti gli altri hanno risposto subito e volentieri all’appello anche per l’affiatamento della ‘vecchia’ classe formata da 17 ragazzi provenienti dai vari Comuni della provincia di Firenze (Sesto compreso) che, proprio per il numero esiguo dei componenti e l’isolamento delle allora classi di Edilizia dal resto della scuola, avevano sviluppato un particolare legame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Maturi’ da cinquant’anni. Da Vinci, gli ex si ritrovano

