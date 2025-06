Mattia Briga esce il nuovo album Sentimenti dedicato alla moglie Arianna | dal duetto a sorpresa con Diana Del Bufalo all’omaggio alla Capitale

Oggi, venerdì 6 giugno, Mattia Briga torna sulla scena musicale con il suo atteso album "Sentimenti", un viaggio emozionale dedicato alla moglie Arianna. Dieci brani autentici, tra rock, pop e altri generi, che svelano tutta la sua sensibilità e versatilità artistica. Con un duetto a sorpresa con Diana Del Bufalo e un omaggio alla capitale, Briga conferma di essere uno dei talenti più originali del panorama italiano. La musica, ora, è ancora più vicina al cuore.

Esce oggi, venerdì 6 giugno, “Sentimenti”, il nuovo album di Briga. Dieci brani d’amore in cui ancora una volta l’artista riesce ad esprimere la sua autenticità spaziando tra rock e pop e attingendo anche da altri generi musicali come il rock, l’indie e l’elettronica. Il disco è una produzione indipendente dell’etichetta Ninho De Rua, con distribuzione a cura di AdaWarner Music Italy. Alla guida del progetto artistico c’è il producer multiplatino Tom Beaver, che valorizza appieno la vena poetica del cantautore romano, traducendola in un linguaggio pop efficace e contemporaneo. Mattia Briga, l’album “Sentimenti” dedicato alla moglie Arianna Montefiori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it