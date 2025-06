Matthew Goode è l' ispettore Carl Morck nella nuova irresistibile serie crime di Netflix Dept Q - Sezione casi irrisolti | perché è da vedere

Se ami i thriller avvincenti e le storie di mistero, non puoi perderti "Dept Q – Sezione casi irrisolti" su Netflix, con Matthew Goode nei panni dell'ispettore Carl Morck. Questa serie ha conquistato il pubblico in pochi giorni, già pronta a decollare verso una seconda stagione. Un vero colpo di fulmine televisivo, capace di catturare anche gli spettatori più esigenti. Preparati a un viaggio tra indagini intricate e personaggi memorabili, perché la suspense è appena iniziata.

Quando si dice colpo di fulmine. Dept. Q – Sezione casi irrisolti è arrivata silenziosamente su Netflix. E in meno di 10 giorni ha già fatto abbastanza rumore da far parlare apertamente di una seconda stagione. Non era scontato che Scott Frank riuscisse a bissare il successo della sua precedente serie tv, La regina degli scacchi. Eppure, dopo quel trionfo, eccolo portare sul piccolo schermo la storia di un manipolo di investigatori creati dalla penna – da milioni di copie vendute – di un giallista danese. Merito della maestria di Frank, certamente. Ma anche di un attore che mai si era cimentato in un ruolo così visceralmente esplosivo: Matthew Goode. 🔗 Leggi su Amica.it