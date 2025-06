Matteo Tambone torna alla Vuelle Pesaro con un contratto biennale, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Dopo un solo anno lontano, il talento si ripresenta con la determinazione di riportare la squadra ai vertici di un campionato sempre più competitivo. La sua motivazione è alle stelle: una sfida stimolante che promette emozioni e grandi traguardi. Davvero una trattativa lampo quella...

"Sono molto contento e orgoglioso di vestire di nuovo la maglia della Vuelle. Non sarà facile riportare Pesaro ai massimi livelli perché il campionato, come la scorsa stagione ha dimostrato, è molto competitivo. Ma proprio perché si tratta di una sfida impegnativa, la motivazione è ancora più grande e non vedo l’ora di cominciare!". Così Matteo Tambone saluta Pesaro, che lo riabbraccia dopo un solo anno: davvero una trattativa lampo quella conclusa fra la Vuelle e il giocatore romano, che dopo una stagione sull’altro mare, approda di nuovo sull’Adriatico. Fra le due parti c’era già stato un abboccamento alla vigilia dei play-in, non andato in porto solo per l’opposizione di Sassari a lasciarlo andare come ha raccontato lo stesso Tambone, per cui è stato facile mettersi d’accordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it