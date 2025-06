Matteo Ricci sicuro | Vinceremo anche se ci faranno votare a Ferragosto

Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, si mostra determinato e fiducioso: «Vinceremo anche se ci faranno votare a Ferragosto». Durante la trasmissione “Omnibus” su La7, ha sottolineato che il suo impegno è rivolto a costruire un futuro solido per le Marche, dimostrando che l’entusiasmo e la tenacia sono le armi più potenti in questa sfida elettorale. La passione e l’impegno non si fermano di fronte a nulla.

ANCONA – «Siamo pronti a vincere anche se ci faranno votare a Ferragosto». A dirlo è stato Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, intervenuto nella trasmissione mattutina “Omnibus” in onda ogni giorno su La7. «Stiamo costruendo – ha proseguito -. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Matteo Ricci sicuro: «Vinceremo anche se ci faranno votare a Ferragosto»

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Matteo Ricci Faranno Votare

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati lancia un appello chiaro a Matteo Ricci: è necessaria una netta discontinuità con il passato.

Ricci (Pd),'nelle Marche vinciamo anche se si vota a Ferragosto' - "Siamo pronti a vincere anche se ci faranno votare a Ferragosto". Lo ha detto Matteo Ricci, eurodeputato del Pd e candidato per il centrosinistra alla presidenza delle Marche, durante un intervento al ... Si legge su msn.com

Referendum, Ricci 'gravi appelli al non voto. Voterò cinque sì' - "Gravi gli appelli al non voto. Meloni ha sbagliato. Scrive ansa.it

Ricci contesta Meloni sull’appello al non voto e annuncia il voto favorevole ai cinque sì nelle Marche - Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato presidente delle Marche, critica l’appello al non voto della premier Meloni e invita a partecipare attivamente al referendum votando cinque sì. Si legge su gaeta.it

Matteo Salvini: io vado a votare domani con qualunque legge elettorale