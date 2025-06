Mattarella | Rafforzare le competenze dell' UE per un ruolo internazionale più incisivo

Il presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza di rafforzare le competenze dell'Unione Europea per superare la frammentazione degli interessi nazionali che ostacola decisioni efficaci. In un mondo sempre più interconnesso, è fondamentale che l’Europa assuma un ruolo più incisivo in ambito internazionale, soprattutto in politica estera e difesa. Solo attraverso un rafforzamento delle sue istituzioni potrà contribuire stabilmente alla pace e alla sicurezza globale.

La governance dell' Unione europea "è gravata dalla frammentazione di interessi nazionali che appesantiscono i processi decisionali delle istituzioni comunitarie delle quali, al contrario, si auspica il rafforzamento di competenze per renderle in grado di far esercitare all'Europa un ruolo nella vicenda internazionale, inclusi temi rilevanti come la politica estera e di difesa ". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di saluto inviato oggi al convegno della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, in corso alla fondazione Cini a Venezia. Ricordando i temi al centro dei lavori, Mattarella osserva che il convegno "appare di particolare attualità, legando il futuro dell'Europa al ruolo delle società civili che la vivificano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella: Rafforzare le competenze dell'UE per un ruolo internazionale più incisivo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Mattarella Competenze Ruolo Internazionale

Sergio Mattarella al Festival delle Regioni: Importanza delle Competenze Autonome - Al Festival delle Regioni, Sergio Mattarella sottolinea l'importanza delle competenze autonome come pilastro dell’assetto costituzionale, affinché i vari livelli di governo possano esercitare le proprie funzioni nel rispetto dei limiti stabiliti e favorendo un dialogo costruttivo.

Mattarella: Rafforzare le competenze dell'UE per un ruolo internazionale più incisivo - Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza di superare la frammentazione nazionale per rafforzare l'Unione Europea in politica estera e difesa. Secondo quotidiano.net

Mattarella: "Rafforzare le istituzioni europee" - Il Capo dello Stato ha auspicato il rafforzamento di competenze per renderle in grado di far esercitare all'Europa un ruolo nella vicenda internazionale, inclusi temi rilevanti come la politica estera ... Lo riporta msn.com

La governance europea sotto la lente: riflessioni di mattarella al convegno dei cavalieri del lavoro a venezia - Il presidente Sergio Mattarella al convegno dei Cavalieri del Lavoro a Venezia evidenzia le sfide della governance dell’Unione europea, il ruolo delle società civili e l’importanza del Next Generation ... Secondo gaeta.it

Festa della Marina, il Presidente Mattarella incontra la Forza Armata - www.HTO.tv