Mattarella | Interessi nazionali gravano sulla governance europea

Il presidente Mattarella ha sottolineato come gli interessi nazionali continuino a influenzare profondamente la governance europea, evidenziando le sfide e le tensioni che ne derivano. In occasione del convegno della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il suo intervento ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra sovranità nazionale e integrazione comunitaria. Un tema cruciale per il futuro dell’Unione Europea, che richiede un dialogo aperto e costruttivo per superare le barriere e rafforzare l’unità .

