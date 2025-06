Mattarella da papa Leone | I confini occasione di incontro

una giornata memorabile, dove la leadership di Mattarella e l’umiltà di Papa Leone si sono incontrate per promuovere un messaggio di speranza. Tra impegni istituzionali e simbolici, è emersa con forza l’importanza di abbattere barriere e coltivare la pace come percorso condiviso verso un futuro più inclusivo e solidale. Un invito a tutti noi a trasformare i confini in opportunità di dialogo.

Prima in Vaticano, nella prima visita di Stato con papa Leone XIV, poi a Rondine per l’inaugurazione di YouTopic Festival. In una mattinata densa di impegni il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un accorato appello alla pace: insistendo sulla necessità di costruire ponti di dialogo, superare i confini e trasformare le ferite della storia in opportunità di incontro e crescita. Il dialogo con il pontefice ha toccato in particolare la crisi ucraina e le tensioni in Medio Oriente. Tuttavia, l’incontro ha rappresentato anche un’occasione per un primo confronto tra l’Italia e il Vaticano, da quando Robert Francis Prevost è diventato pontefice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net