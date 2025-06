Mattarella a Rondine Sull’elicottero con il simbolo del borgo e assicura il suo impegno per i ragazzi

In un gesto simbolico e carico di speranza, il Presidente Mattarella si fa portavoce del futuro tra le mani, salendo su un elicottero con la miniatura di Rondine, il borgo simbolo di pace e rinascita. Tra i ricordi della terra aretina e i luoghi di spiritualità come Camaldoli e La Verna, si rafforza un impegno concreto per i giovani e la solidarietà. Un invito a credere nel potere della pace, che si percepisce nel cuore di questa visita: i sogni dei ragazzi possono diventare realtà.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Sale sull’elicottero con Rondine tra le mani. È una miniatura del monumento che racconta metodo, storie, fatica e futuro. è il dono dei ragazzi con le cicatrici della guerra e il sogno di un futuro di pace. E intreccia i simboli della terra aretina, con il faro di Camaldoli e La Verna, luoghi cari a Mattarella che qui rinsalda un legame nato nel 2018. Un legame che si percepisce nel faccia a faccia con i ragazzi che al presidente della Repubblica parlano del dolore della guerra e della speranza che non muore, nemmeno sotto le bombe. AREZZO YOUTOPIC FEST RONDINE MATTARELLA E VACCARI Sul palco dell’Arena di Janine, Mattarella ascolta, saluta, sorride. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella a Rondine. Sull’elicottero con il simbolo del borgo e assicura il suo impegno per i ragazzi

