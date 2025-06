Matrimoni in bianco | le coppie italiane all' epoca della recessione sessuale

In un’Italia alle prese con una recessione sessuale, il 30% delle coppie sposate rinuncia all'intimità, dando vita a matrimoni in bianco che sfidano gli stereotipi. Il sessuologo Fabrizio Quattrini analizza questa inquietante tendenza e svela le cause, tra cui il nostro approccio alla genitorialità. Come riscoprire la passione perduta? Ecco i consigli e le strategie per riaccendere il desiderio e rafforzare i legami affettivi.

Il 30% delle coppie sposate italiane rinuncia all'intimità. Il sessuologo Fabrizio Quattrini ad Affari: "Libido in calo nonostante l'iperstimolazione. C'entra il nostro approccio alla genitorialità ma non solo. Ecco come rimediare". L'intervista. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Matrimoni in bianco: le coppie italiane all'epoca della recessione sessuale

