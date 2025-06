Materazzi | Inter eravamo i più forti e abbiamo buttato via due scudetti Fabregas era una bella idea ma Chivu farà bene perché ha queste caratteristiche

Il passato dell’Inter, tra trionfi e rimpianti, rivive attraverso le parole di Marco Materazzi: un’eredità fatta di orgoglio e passione. Ricordando i momenti più intensi, l’ex difensore sottolinea quanto il sogno di essere i più forti sia stato spesso sfiorato, ma anche come alcune scelte, come quella di Fabregas, siano state idee ambiziose. Con Chivu in panchina, si apre una nuova era che, sono certo, porterà grandi risultati.

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla stagione dei nerazzurri e l’arrivo di Cristian Chivu in panchina Marco Materazzi e l’Inter: un rapporto che va oltre il semplice calcio, diventando un legame viscerale e di sangue. Per dieci anni “Matrix” non è stato solo un difensore, ma l’anima guerriera della squadra, un leader . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Materazzi: «Inter, eravamo i più forti e abbiamo buttato via due scudetti. Fabregas era una bella idea, ma Chivu farà bene perché ha queste caratteristiche»

