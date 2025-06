Materazzi duro | Chivu? Ecco perché è l’uomo giusto Su Inzaghi dico solo due cose a Monaco ho aspettato fino alla fine per…

Marco Materazzi non usa giri di parole: Chivu è l’uomo giusto per l’Inter. La sua determinazione e il temperamento deciso sono la chiave per un progetto ambizioso, mentre gli applausi a Inzaghi e la finale di Champions rappresentano solo alcuni dei successi imminenti. Materazzi questa mattina ha condiviso con entusiasmo le sue opinioni, confermando quanto la società e i tifosi possano fidarsi di questa nuova, promettente fase.

Marco Materazzi non usa giri di parole, ecco perchè Chivu è l’uomo giusto per l’Inter, gli applausi a Inzaghi, la finale di Champions e altro. Marco Materazzi questa mattina ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport sull’arrivo di Chivu all’ Inter. Ne riportiamo alcuni estratti: CHIVU UOMO GIUSTO – «Non ho dubbi e lo ribadisco anche stavolta: assolutamente sì. Ha aspettato il momento giusto e afferrato il suo sogno con le mani. Negli anni, anche nelle giovanili, ha avuto diverse richieste, ma ha avuto l’intelligenza di saper cogliere l’attimo e soprattutto l’occasione. Per me è l’uomo giusto per guidare l’Inter in questo momento, e farà bene». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Materazzi duro: «Chivu? Ecco perché è l’uomo giusto. Su Inzaghi dico solo due cose, a Monaco ho aspettato fino alla fine per…»

