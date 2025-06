Materazzi | Chivu porta carattere e interismo Quella volta che ' picchiammo' Pandev

Materazzi e Chivu portano carattere e passione nell'Inter, incarnando lo spirito di una squadra che sa reagire alle sfide. Ricordate quella volta che intervenimmo duramente con Pandev? L'ex compagno e attuale allenatore nerazzurro rivela: “L’idea Fabregas mi affascinava, ma Cristian è l’uomo ideale per un ambiente deluso. Con Frattesi al suo fianco, la squadra può davvero tornare a brillare al massimo livello.”

L'ex compagno e il nuovo allenatore dell'Inter: "L'idea Fabregas mi piaceva, ma Cristian è l'uomo perfetto per un ambiente deluso. Con lui Frattesi renderebbe al top". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Materazzi: "Chivu porta carattere e interismo. Quella volta che 'picchiammo' Pandev..."

